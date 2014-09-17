Погиб экс-футболист киевского "Динамо" Андрей Гусин

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев)

Гусин катался на мотоцикле на автодроме "Чайка" и на одном из виражей вылетел из седла. Игрок умер, не приходя в сознание.

В составе «Динамо» Андрей Гусин 7 раз становился чемпионом Украины, 4 раза обладателем Кубка Украины, вместе с клубом выступал в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Более 10 лет был ведущим игроком национальной сборной Украины, в составе которой заслужил право и успешно сыграл на Чемпионате мира-2006.

Сразу после окончания игровой карьеры Андрей Гусин занялся тренерской деятельностью. Возглавлял «Динамо-2» (Киев), работал ассистентом тренера в российских командах «Крылья Советов» (Самара) и «Анжи» (Махачкала).

Как сообщал УНИАН, в августе умерли два других экс-игрока киевского "Динамо" - Андрей Баль и Валентин Белькевич.