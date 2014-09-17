В составе "Динамо" на матч Лиги Европы отправились 22 футболиста

Главный тренер команды Сергей Ребров взял с собой на матч 22 игрока, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

Состав команды выглядит следующим образом: голкиперы - Александр Шовковский, Александр Рыбка, Артур Рудько; защитники - Евгений Селин, Евгений Макаренко, Домагой Вида, Александар Драгович, Данило Силва, Никита Бурда; полузащитники - Сергей Рыбалка, Владислав Калитвинцев, Сергей Сидорчук, Роман Безус, Олег Гусев, Андрей Цуриков, Андрей Ярмоленко, Джермейн Ленс, Мигел, Юнес Беланда, Виталий Буяльский; форварды - Артем Кравец, Лукаш Теодорчик.

После 5-часового полета самолет с игроками команды приземлиться в аэропорту города Порту, откуда команда на автобусе доберется до места проведения матча. Вечером на стадионе состоится традиционная предигровая тренировка гостевой команды.

Как сообщал УНИАН, матч "Риу Аве" - "Динамо" состоится в четверг, 18 сентября. Начало игры в 22.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию игры.