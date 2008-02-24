«Красные дьяволы» разгромили «Ньюкасл»

Руни и Роналду оформили дубли

Ньюкасл второй раз в сезоне пострадал от "красных дьяволов". Вчера в матче 27 тура Премьер-лиги Манчестер Юнайтед с крупным счетом обыграл "сорок". Ньюкасл - Манчестер Юнайтед - 1:5 Голы: Файе 79 - Руни 25, 80, Роналду 45, 57, Саа 90. Другие результаты 27 тура: Бирмингем – Арсенал 2:2 (Макфаден 28, 90 пен. – Уолкотт 50, 55) Ливерпуль – Мидлсборо 3:2 (Торрес 28, 30, 61 - Шанли 9, Даунинг 82) Фулхэм - Вест Хэм 0:1 (Солано 86) Портсмут – Сандерлед 1:0 (Дефо 68) Уиган – Дерби Каунти 2:0 (Шарнер 59, Валенсия 83)

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