Владимир Кличко победил Султана Ибрагимова

В самом знаменитом спортивном дворце мира – Madison Square Garden в Нью-Йорке состоялся бой, которого в профессиональном боксе ждали почти десять лет. В супертяжелом весе наконец снова появился чемпион мира сразу по двум версиям, про которого точно можно сказать, что этот боксер на самом деле лучший в самой престижной категории – ведь он победил другого чемпиона мира. И им стал украинец Владимир Кличко.

Называя этот бой историческим, ни Султан Ибрагимов, ни Владимир Кличко, ни руководство крупнейшего из платных телеканалов, специализирующихся на боксерских трансляциях,– HBO – нисколько не преувеличивали. Его статус идеально иллюстрируют не слова, а цифры. $10 млн – самый большой бюджет для шоу с центральным боем между супертяжеловесами за минувшие пять лет. 200 – количество стран, решивших показать поединок: его телеаудитория сопоставима с телеаудиторией топовых футбольных матчей.

Этот бой стал историческим также потому, что это седьмой в истории в супертяжелом весе между чемпионами по разным версиям. А Владимир Кличко стал всего девятым супертяжеловесом, имеющим больше одного чемпионского пояса. Фамилии остальных прекрасно известны любому, кто хоть чуть-чуть интересуется боксом: Майк Тайсон, Джеймс "Бастер" Даглас, Эвандер Холифилд, Риддик Боуи, Майкл Мурер, Джордж Формен, Хасим Рахман и Леннокс Льюис.

По материалам газеты "Коммерсант"