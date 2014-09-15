Украинка Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Токио

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В матче первого раунда украинская теннисистка за 1 час 22 минуты обыграла представительницу Чехии Барбору Заглавову-Стрыкову - 6:4, 6:1.

На счету Свитолиной в этом матче 1 эйс и 2 двойные ошибки.

Счет личных встреч между этими двумя теннисистками стал 2:0 в пользу украинки.

Следующей соперницей украинки станет первая ракетка турнира Ангелик Кербер из Германии.

Престижные соревнования в столице Японии (призовой фонд - 1 млн. долларов), продлятся до 21 сентября.