Украинка Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Токио

12:55, 15 сентября 2014
Спорт
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Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на турнире серии WTA Premier в Токио (Япония).

Элина Свитолина вышла во второй круг турнира в Токио / sapronov-tennis.org

Об этом сообщает Теннисный портал Украины. 

В матче первого раунда украинская теннисистка за 1 час 22 минуты обыграла представительницу Чехии Барбору Заглавову-Стрыкову - 6:4, 6:1.

На счету Свитолиной в этом матче 1 эйс и 2 двойные ошибки.

Счет личных встреч между этими двумя теннисистками стал 2:0 в пользу украинки.

Следующей соперницей украинки станет первая ракетка турнира Ангелик Кербер из Германии.

Престижные соревнования в столице Японии (призовой фонд - 1 млн. долларов), продлятся до 21 сентября.

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