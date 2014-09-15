Украинка Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Токио
12:55, 15 сентября 2014Спорт
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Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на турнире серии WTA Premier в Токио (Япония).
Элина Свитолина вышла во второй круг турнира в Токио / sapronov-tennis.org
Об этом сообщает Теннисный портал Украины.
В матче первого раунда украинская теннисистка за 1 час 22 минуты обыграла представительницу Чехии Барбору Заглавову-Стрыкову - 6:4, 6:1.
На счету Свитолиной в этом матче 1 эйс и 2 двойные ошибки.
Счет личных встреч между этими двумя теннисистками стал 2:0 в пользу украинки.
Следующей соперницей украинки станет первая ракетка турнира Ангелик Кербер из Германии.
Престижные соревнования в столице Японии (призовой фонд - 1 млн. долларов), продлятся до 21 сентября.
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