Украинец Беленюк выиграл бронзу Чемпионата мира по борьбе

В малом финале Беленюк поборол немца Рамсина Азизшира (3:0), сообщает официальный сайт соревнований.

Ранее украинец поочередно победил в 1/16 финала финна Рами Антеро Хиетаниеми (1:0), в 1/8 финала - кубинца Пабло Энрике Шори (6:1), а в четвертьфинале разобрался с египтянином Ахмедом Ибрагимом (10:1). Единственное поражение украинец потерпел полуфинале от азербайджанца Самана Тезмасеби, ставшего позднее серебряным призером (0:4).

Золото завоевал француз Мелонин Нумонви, вторую бронзу - венгр Виктор Лоринц.

Таким образом, на счету сборной Украины уже четыре награды ЧМ. Ранее золото мирового первенства завоевала Юлия Ткач, а бронзу Валерий Андрейцев и Ирина Ханив.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по борьбе проходит в Ташкенте с 8 по 14 августа.