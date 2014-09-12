Украинка Ткач стала чемпионкой мира по борьбе
17:14, 12 сентября 2014Спорт
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Украинская спортсменка Юлия Ткач завоевала золотую медаль на чемпионате мира по борьбе.
Юлия Ткач стала чемпионкой мира / xsport.ua
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В полуфинальном поединке Ткач одолела шведку Ханну Йоханссон, а в финале - Елену Пирожкову из США.
Таким образом, спортсмены сборной Украины завоевали уже три медали ЧМ.
Ранее бронзу завоевали Валерий Андрейцев и Ирина Харив.
Какк сообщал УНИАН, Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 8 по 14 сентября.
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