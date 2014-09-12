Украинка Ткач стала чемпионкой мира по борьбе

17:14, 12 сентября 2014
Спорт
0

Украинская спортсменка Юлия Ткач завоевала золотую медаль на чемпионате мира по борьбе.

Юлия Ткач стала чемпионкой мира / xsport.ua

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В полуфинальном поединке Ткач одолела шведку Ханну Йоханссон, а в финале - Елену Пирожкову из США.

Таким образом, спортсмены сборной Украины завоевали уже три медали ЧМ.

Ранее бронзу завоевали Валерий Андрейцев и Ирина Харив.

Какк сообщал УНИАН, Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 8 по 14 сентября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter