Лига чемпионов, 1-й тур, "Реал" - "Базель": видео-трансляция

Сегодня в Мадриде состоится игра первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в которой сойдутся нынешний обладатель трофея "Реал" и швейцарский "Базель".

"Королевский клуб" из столицы Испании будет принимать одного из крепких середняков европейского футбола.

Мадридский "Реал" был официально признан Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) лучшей клубной командой мира 20-го столетия. На счету команды в общей сложности 61 национальный титул - рекордные 32 титула чемпионата Испании, 19 трофеев Кубка Испании, 11 побед в Суперкубке Испании. Команда является рекордсменом и по количеству побед в Лиге чемпионов - 10 раз. По данным «Deloitte», «Реал» является клубом с самым большим бюджетом в мире с годовым оборотом свыше 78,73 млн. евро и самым ценным клубом стоимостью 3,3 млрд. евро.

На данный момент команда занимает 1-е место в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Реал" является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. Также команда является обладателем Кубка Испании-2014 и Суперкубка Европы.

Между тем, в чемпионате Испании мадридцы в прошлом сезоне заняли лишь 3-е место в итоговой турнирной таблице.

В свою очередь, "Базель" - один из самых титулованных клубов Швейцарии - 16-кратный чемпион страны и 11-кратный обладатель национального Кубка.

В Лиге чемпионов команда не поднималась выше 1/8 финала, а в Лиге Европы доходила до полуфинала.

Команды однажды встречались в еврокубках. В далеком сезоне 1971/72 в первом круге Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы) "Базель" проиграл "Реалу" на своем поле со счетом 1:2, а спустя две недели в Мадриде был зафиксирован аналогичный счет - 2:1 в пользу "Реала".

Перед нынешним противостоянием на котировках букмекерских контор явным фаворитом выглядит "Реал". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,125 к 1, в то время как на ничью 11 к 1, а на победу "Базеля" - 26 к 1.

Матч "Реал" - "Базель" состоится 16 сентября. УНИАН проведет видео-трансляцию игры в 00:55 по киевскому времени.