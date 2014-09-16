Лига чемпионов, 1-й тур "Боруссия" - "Арсенал": онлайн видео-трансляция

Сегодня в немецком Дортмунде состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Боруссия" будет принимать английский "Арсенал" из Лондона.

Эта игра станет центральной в первый игровой день нового сезона ЛЧ 2014/15.

Дортмундсккая "Боруссия" является одним из наиболее титулованных немецких футбольных клубов. Команда 8 раз становилась чемпионом Германии, также была обладателем уже упраздненного еврокубка Кубка обладателей кубков европейский стран, а в 1997-м году стала победителем Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне 2013/14 "Боруссия" заняла 2-е место в чемпионате немецкой Бундеслиги, пропутсив вперед только "Баварию" из Мюнхена. В свою очередь, в Лиге чемпионов команда оступилась на стадии 1/4 финала, когда проиграла по сумме двух матчей мадридскому "Реалу" - 0:3 и 2:0.

В свою очередь, лондонский "Арсенал" неизменно является одним из главных фаворитов любого соревнования - будь-то в пределах Англии или на международной арене, но на протяжении 8 сезонов - с 2005-го по 2013-й годы не могла выиграть ни одного титула. "Засуха" прервалась в прошлом сезоне, когда лондонцы выиграли Кубок и суперкубок Англии. Чемпионами страны "канониры" в последний раз становились в 2004-м году. А вот трофей Лиги чемпионов команда не выигрывала никогда. Единственный раз лондонцы играли в финале этого турнира в 2006-м году.

В минувшем сезоне "Арсенал" в Премьер-лиге занял 4-е место, а в Лиге чемпионов выбыл из борьбы уже в 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей мюнхенской "Баварии" - 0:2 и 1:1.

Любопытно, что в сезоне 2013/14 "Боруссия" и "Арсенал" играли между собой на групповой стадии. Тогда команды обменялись выездными победами. "Арсенал" проиграл на своем поле со сечтом 1:2, а "Боруссия" - 0:1.

В канун нынешнего матча, на котировках букмекерских контор фаворитом с небольшим преимуществом считается "Боруссия". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 2,04 к 1, в то время как на ничью - 3,75 к 1, а на победу "Арсенала" - 3,8 к 1.

Матч "Боруссия" - "Арсенал" состоится 16 сентября в 21.45 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию игры.