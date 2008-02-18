Результаты товарищеских матчей Динамо, Днепра и Карпат

07:00, 18 февраля 2008
Спорт
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Команда Протасова - на высоте

В воскресенье состоялось несколько товарищеских матчей. В Испании киевское «Динамо» сыграло вничью с футболистами «Ростова».

«Динамо» (Киев) - «Ростов» 2:2

Голы: Гусев 64, Бангура 67 - Козлов 75, Осинов 90. 

Гол Мазилу принёс «Днепру» победу над литовским «Каунасом» на турецком сборе.

«Днепр»  - «Каунас» 1:0

Гол: Мазилу 73. 

Основной состав московского ЦСКА на сборе в Испании обыграл львовские «Карпаты»

«Карпаты» - ЦСКА 2:3

Голы: Фещук 30, Худобяк 61 - Дзагоев 4, Алдонин 14, Красич 66.

 

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