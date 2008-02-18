Результаты товарищеских матчей Динамо, Днепра и Карпат

Команда Протасова - на высоте

В воскресенье состоялось несколько товарищеских матчей. В Испании киевское «Динамо» сыграло вничью с футболистами «Ростова». «Динамо» (Киев) - «Ростов» 2:2 Голы: Гусев 64, Бангура 67 - Козлов 75, Осинов 90. Гол Мазилу принёс «Днепру» победу над литовским «Каунасом» на турецком сборе. «Днепр» - «Каунас» 1:0 Гол: Мазилу 73. Основной состав московского ЦСКА на сборе в Испании обыграл львовские «Карпаты» «Карпаты» - ЦСКА 2:3 Голы: Фещук 30, Худобяк 61 - Дзагоев 4, Алдонин 14, Красич 66.

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