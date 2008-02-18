Результаты товарищеских матчей Динамо, Днепра и Карпат
07:00, 18 февраля 2008Спорт
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Команда Протасова - на высоте
В воскресенье состоялось несколько товарищеских матчей. В Испании киевское «Динамо» сыграло вничью с футболистами «Ростова».
«Динамо» (Киев) - «Ростов» 2:2
Голы: Гусев 64, Бангура 67 - Козлов 75, Осинов 90.
Гол Мазилу принёс «Днепру» победу над литовским «Каунасом» на турецком сборе.
«Днепр» - «Каунас» 1:0
Гол: Мазилу 73.
Основной состав московского ЦСКА на сборе в Испании обыграл львовские «Карпаты»
«Карпаты» - ЦСКА 2:3
Голы: Фещук 30, Худобяк 61 - Дзагоев 4, Алдонин 14, Красич 66.
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