Чемпионат мира является невероятным опытом для баскетболистов - Фрателло

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В частности, тренер отметил: "Я надеюсь, что это был невероятный опыт для игроков. Ведь только 24 команды попадают на чемпионат мира. Наши игроки это право получили в прошлом году на Евробаскете, они были частью успеха. У нас был плотный график товарищеских матчей, 10 команд, из тех, с которыми мы проводили спарринги и играли в группе на чемпионате мира, оказались в 1/8. Четыре из них мы победили, а шестерым уступили. Мы неплохо выглядели в нескольких матчах из тех, что проиграли, но в том и заключается разница между тем, чтобы пройти дальше в тяжелой борьбе. Лишь одно очко, один бросок - все это имеет значение для успешного выступления или для неудачного. И этот опыт нам пришлось пережить".

Говоря о конкретных матчах, проведенных командой, Фрателло отметил: "Соединенные Штаты имеют огромное количество талантов. Мы могли уравновесить это только на некоторый отрезок игрового времени, но потом сделали слишком много потерь и они оторвались в счете. Испания... Мы держались с ними почти весь матч, мы преследовали, но за 20 секунд до конца игры мы отстали на 8 очков. Но мы соревновались, с большинством соперников нам удавалось демонстрировать хороший баскетбол на протяжении большей части матча. Если говорить об Австралии, то первая игра была показательной, мы только-только прошли этап подготовки с двумя тренировками в день. Соперники с самого начала, в первой четверти ушли в отрыв, так, что мы не смогли догнать их. Но вторая встреча с Австралией была более боевой. Я сказал бы, что позитив заключается в том, что лишь однажды у нас было полное ощущение того, что мы не сможем долго противостоять и бороться с нашим соперником, это было с Соединенными Штатами. Когда они вышли на вторую половину и стали прибавлять в скорости, у нас пошли потери".

Рассуждая о причинах неудачи по итогам группового турнира, Фрателло отметил: "В матчах с такими командами, как Австралия и Новая Зеландия мы плохо работали на подборах. Как результат - мы не прошли дальше на чемпионате мира. Но на что надо обратить внимание - на концентрацию от самого начала, от самого первого дня. Что-то изменить уже нереально. В жизни и в баскетболе такого не бывает. Ты готовишься именно так, как считаешь нужным готовить команду, затем на чемпионате нужно сыграть 5 матчей за 6 дней, и времени на подготовку очень мало. То, что ты делаешь в начале сборов, должно учитывать всю специфику турнира, и потом только делаются незначительные корректировки. Если делать много корректировок, то все чувствуют себя растерянными. Растерянности нет места в баскетболе, ведь игра - это скорость реакции. Реагируешь ты за счет наработок. Если у тебя хорошие наработки, то реакция будет быстрой и будут положительные изменения. Если таких наработок нет, то все выглядит так, будто никто не знает, что делать. Нам не хватило одного точного броска, чтобы попасть в плей-офф. Так иногда бывает".

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по баскетболу проходит в Испании с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютировала на ЧМ, попав на турнир благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где украинцы заняли 6-е место.

Команда завершила групповой турнир с показателем 2 победы при 3 поражениях. Украинцы заняли 5-е место в группе и не попали в плей-офф 1/8 финала.