Ибрагимов приготовил и съел «печень Кличко» (фото)
10:11, 13 февраля 2008Спорт
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Боксер "только тренировался"
Перед объединительным чемпионским боем Султан Ибрагимов снялся в кулинарном шоу на одном из ростовских телеканалов. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".
- Готовить буду печень - одно из моих любимых блюд, - заявил Ибрагимов. - Я ее часто ем: печень богата белками и быстро усваивается.
Как только блюдо оказалось готовым, Ибрагимов прервал разговор, предложив ведущей попробовать.
- Это «печень Кличко»! - гордо заявил Султан, вонзая зубы в печенку под дружный хохот зрителей в студии. - Надеюсь, что Владимиру вкус своей печени понравится. По крайней мере на ринге он ее точно попробует. На передаче я только тренировался (улыбается).
Сейчас Ибрагимов находится в США и готовится к бою.
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