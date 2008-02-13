Ибрагимов приготовил и съел «печень Кличко» (фото)

Перед объединительным чемпионским боем Султан Ибрагимов снялся в кулинарном шоу на одном из ростовских телеканалов. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

- Готовить буду печень - одно из моих любимых блюд, - заявил Ибрагимов. - Я ее часто ем: печень богата белками и быстро усваивается.

Как только блюдо оказалось готовым, Ибрагимов прервал разговор, предложив ведущей попробовать.

- Это «печень Кличко»! - гордо заявил Султан, вонзая зубы в печенку под дружный хохот зрителей в студии. - Надеюсь, что Владимиру вкус своей печени понравится. По крайней мере на ринге он ее точно попробует. На передаче я только тренировался (улыбается).

Сейчас Ибрагимов находится в США и готовится к бою.