Мы проиграли сопернику в скорости - Фоменко

Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко прокомментировал ход проигранного стартового матча отборочного турнира Евро-2016 Украина - Словакия, отметив, что его подопечным, прежде всего, не хватило скорости в игре.

Об этом он заявил в послематчевом общении с журналистами.

В частности, тренер отметил: "Прежде всего, не стоит рубить сгоряча. Надо просмотреть матч, переговорить с ребятами, а потом уже анализировать. То что пропустили после грубейшей ошибки мяч... Это и сломало команду. Плюс скорости сегодня не хватало. В скорости мы однозначно проиграли сопернику. Это было определяющим в этом матче".

Говоря об установке в перерыве матча, Фоменко отметил: "В перерыве нужно было напомнить ребятам, что и как им делать. Они меня услышали и игру хотели изменить. К сожалению, не получилось".

Относительно выхода на поле Романа Безуса, тренер считает: "Роман не попал в игру, много брака было в его действиях. Когда он попадает в игру, его остановить очень сложно. Сегодня к сожалению, не его день. Как и не день всей нашей команды".

Говоря о перспективах в этом отборочном цикле, Фоменко предостерегает: "Любая команда, которая выходит на какой-то высокий уровень, потом должна продолжать прогрессировать в следующем турнире. У нас пока так не получается. Будем стараться добиваться новых высот".

Как сообщал УНИАН, в матче первого тура отборочного раунда Евро-2016 сборная Украины проиграла команде Словакии со счетом 0:1.