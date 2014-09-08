Олимпийские комитеты Украины и Алжира подписали меморандум о сотрудничестве

В Олимпийском доме Украины подписи под соответствующим документом поставили президенты НОК двух стран Сергей Бубка и Мустафа Бераф, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В церемонии подписания также приняли участие первый вице-президент Олимпийского комитета Алжира Аммар Бурас, генеральный секретарь НОК Салах Бучиа, второй секретарь Посольства Алжира в Украине Джамель Аушиш, представители Торгово-промышленной палаты Украины: вице-президент Валерий Король и помощник президента Евгений Куруленко.

Согласно документу Олимпийские комитеты укрепят спортивные отношения между двумя странами, будут обмениваться знаниями и исследованиями в области спорта, медицины, физического воспитания, а также опытом в организации спортивных мероприятий.

В рамках данного соглашения будет происходить обмен спортивными делегациями, привлечение атлетов, тренеров и спортивных специалистов к участию в тренировочных сборах и соревнованиях по различным видам спорта на территориях обеих стран. Также планируется взаимодействовать с различными программами, в частности: спорт для всех, спортивная медицина, антидопинговая деятельность.

«Мы знаем о хороших спортивных традициях алжирской школы спорта, в частности в легкой атлетике, боксе, дзюдо и футболе. Поэтому мы готовы сотрудничать с привлечением национальных федераций наших стран. Мы с удовольствием готовы поделиться с алжирской стороной нашим опытом и теми уникальными проектами, которые успешно внедряем в жизнь уже не первый год. А это и «Олимпийский урок», «Олимпийский аистенок», «Олимпийская книга» и «Олимпийский уголок», «Герои спортивного года», «Do like Olympians» и т.д. Нашим коллегам интересен и наш опыт относительно сети региональных отделений и представительств в каждом регионе, сотрудничества с национальными федерациями», - отметил Сергей Бубка.

Украинскую сторону заинтересовал проект иностранных партнеров - «Олимпийский лагерь», который рассчитан для молодых элитных спортсменов, что, по мнению Сергея Бубки, является весьма актуальным, особенно после недавнего успеха нашей сборной на II летних Юношеских Олимпийских играх в Нанкине. Напомним, что отечественные атлеты с этих престижных стартов вернулись домой с 29 медалями (9 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых).

В свою очередь, президент НОК Алжира Бераф отметил: «Большая честь установить долгие и плодотворные отношения с украинскими коллегами. Украина занимает важное место в мировом олимпийском движении. Ваш НОК является одним из лучших, а количество добытых вашими спортсменами наград говорит само за себя. Население Алжира насчитывает 40 миллионов человек, 70% из которых - молодежь. Безусловно, мы хотим перенять опыт деятельности НОК Украины, вместе с тем, привлекая положительную практику подготовки ваших атлетов. У нас есть хороший потенциал, но несколько не хватает высококвалифицированных тренерских кадров, в частности в футболе, гандболе, дзюдо и боксе. Здесь есть богатое поле для сотрудничества. Мы разработали детальную программу сотрудничества. Наше присутствие здесь свидетельствует о поддержке Украины и олимпийского движения вашего государства. В Украине замечательные люди. Хотел бы отметить моего коллегу Сергея Бубку - человека-легенду, уникальный пример гуманизма и воплощения олимпийских идеалов. Желаю Украине и всем украинцам всего наилучшего».