Украинские бадминтонисты выиграли в трех видах программы этапа Кубка Европы

Наши спортсмены первенствовали во всех парных комбинациях, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Харьковской области.

На турнире проходила апробация экспериментальной системы: пять геймов по 11 очков до трех побед. На данный момент, в других официальных соревнованиях спортсмены играют до победы в двух геймах по 21 очку.

Наталия Войцех и Елизавета Жаркая стали победительницами в женской парной категории, продемонстрировав превосходство над Юлией Казариновой и Марией Рудь: 11-8, 11-7, 6-11, 11-7. Третье место заняли турецкая пара Озге Байрак и Неслихан Йигит и украинки Виктория Гуща и Виктория Погребняк.

В мужской парной категории победили первые сеянные Геннадий Натаров и Артем Почтарев, обыгравшие в финале Виталия Конова и Дмитрия Завадского: 11-6, 11-8, 11-9. Третье место разделили интернациональный дуэт Георгий Натаров (Украина) и Шай Геффен (Израиль) и украинцы Артем Шевченко и Владислав Волнянский.

В смешанной парной категории первое место заняли Артем Почтарев и Елена Прус, лишившие шансов на победу в финале дуэт Валерий Атращенков и Елизавета Жаркая: 11-10, 7-11, 10-11, 6-11. Третье место завоевали Геннадий Натаров и Юлия Казаринова и Евгений Почтарев и Ольга Надточий.

В женской одиночной категории победу праздновала болгарская бадминтонистка Линда Зетчири (34-ая в мировом рейтинге), обыгравшая в финале в напряженной борьбе турчанку Озге Байрак (87-ая): 10-11, 11-5, 3-11, 11-8, 11-5. Третье место заняли украинки Мария Улитина и Виктория Гуща.

В мужской одиночной категории первое место завоевал датчанин Расмус Фладберг (64-й), выигравший в финале у вице-чемпиона Европы 2008 г. датчанина Йоахима Перссона (71-й): 11-7, 11-4, 11-9. Третье место разделили первая и вторая ракетки Украины Дмитрий Завадский и Валерий Атращенков.