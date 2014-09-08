Болельщики "Зари" попросили команду не бойкотировать матч с "Динамо"

Об этом сообщается на официальном сайте ФК "Заря".

В письмо говорится: "Болельщики разделяют принципиальную позицию руководства ФК Заря относительно проведения встречи против киевского Динамо в воскресенье 14-го сентября. Все команды, играющие под эгидой Премьер-лиги, должны быть в одинаковых условиях. Футбол в нашей стране – не только для ТОП-клубов: Динамо, Шахтера, Днепра или Металлиста. Премьер-лига своим волевым решением изменила дату проведения матча с Динамо. Но хотим спросить руководителей Премьер-лиги: где же было ваше волевое решение относительно проведения игры Заря – Волынь? Еще раз подчеркиваем: ВСЕ команды Премьер-лиги должны быть равны и находиться в одинаковых условиях".

Тем не менее, в конце письма болельщики просят руководство клуба: "Если компромисс не будет найден, просим вам о том, чтобы матч все-таки состоялся в установленное Премьер-лигой время – субботу, 13-го сентября в 19:30".

Ранее, генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов отмечал в одном из интервью, что команда готова выйти на матч с "Динамо" в воскресенье 14 сентября, так как в команде выступают много игроков молодежной сборной, которая 8 сентября проведет матч отбора Евро-2015 против сборной Лихтенштейна.