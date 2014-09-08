Умерла семикратная чемпионка Украины по баскетболу Марина Дорошенко

Год назад у спортсменки был обнаружен острый лейкоз, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Бывшая капитан запорожской «Козачки-ЗАлК» и игрок национальной сборной Украины, Дорошенко была семикратной чемпионкой Украины, двукратной обладательницей Кубка Украины, признана лучшим защитником чемпионата Украины сезона 2004/2005гг.

Похоронена Марина Дорошенко будет в г. Марганец (Днепропетровской области) - она оттуда родом.