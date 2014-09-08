Умерла семикратная чемпионка Украины по баскетболу Марина Дорошенко

13:22, 08 сентября 2014
Спорт
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7 сентября на 33-м году жизни скончалась одна из лучших украинских баскетболисток Марина Дорошенко (Хабарова).

Марина Дорошенко була семиразовою чемпіонкою України / sport.bigmir.net

Год назад у спортсменки был обнаружен острый лейкоз, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Бывшая капитан запорожской «Козачки-ЗАлК» и игрок национальной сборной Украины, Дорошенко была семикратной чемпионкой Украины, двукратной обладательницей Кубка Украины, признана лучшим защитником чемпионата Украины сезона 2004/2005гг.

Похоронена Марина Дорошенко будет в г. Марганец (Днепропетровской области) - она оттуда родом.

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