Умерла семикратная чемпионка Украины по баскетболу Марина Дорошенко
13:22, 08 сентября 2014Спорт
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7 сентября на 33-м году жизни скончалась одна из лучших украинских баскетболисток Марина Дорошенко (Хабарова).
Марина Дорошенко была семиразовою чемпионкой Украины / sport.bigmir.net
Год назад у спортсменки был обнаружен острый лейкоз, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Бывшая капитан запорожской «Козачки-ЗАлК» и игрок национальной сборной Украины, Дорошенко была семикратной чемпионкой Украины, двукратной обладательницей Кубка Украины, признана лучшим защитником чемпионата Украины сезона 2004/2005гг.
Похоронена Марина Дорошенко будет в г. Марганец (Днепропетровской области) - она оттуда родом.
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