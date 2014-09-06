Легкоатлеты Бондаренко и Саладуха стали призерами "Бриллиантовой лиги"

В число призеров попали украинцы Богдан Бондаренко и Ольга Саладуха, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

За выигрыш «бриллиантовых гонок» в прыжках в высоту боролся украинец Богдан Бондаренко. Ему удалось сохранить прекрасную форму до конца сезона и в Брюсселе украинец не просто преодолел планку на 2,40 м, но и имел хорошие попытки на высоте мирового рекорда (2,46 м). Именно на ней и решалась судьба победителя. 2,40 м с первой попытки преодолели и Бондаренко, и катарец Мутаз Эсса Баршим. 2,43 покорились сопернику, а украинец после первой неудачной попытки перенес остальные на высоту 2,46. Однако, планка не покорилась и в этот раз.

По итогам «Бриллиантовой лиги» Бондаренко и Баршим набрали по 20 очков, но по дополнительным показателям первым стал атлет из Катара.

Еще один украинец Андрей Проценко - в секторе для прыжков в высоту был шестым (2,31 м).

В свою очередь, Ольга Саладуха в секторе для тройного прыжка была второй (14,53 м). Лучший результат в Брюсселе показала лишь победительница «Бриллиантовой лиги»-2014 колумбийка Катерин Ибаргуэн (14,98 м).

Такое выступление позволило украинке подняться на третью строчку общего зачета «Бриллиантовой лиги-2014.

Ольга Земляк с личным рекордом (51,07 с) финишировала четвертой в беге на 400 метров. Анна Титимец также была четвертой на дистанции 400 метров с барьерами (54,95 с). Пятые ступени заняли Сергей Смелик в беге на 200 метров (20,31 с) и Анна Гацько-Федусова по метанию копья (59,10 м). Тамара Твердоступ выступила в роли пейсмейкера на дистанции 3000 метров, где привела к победе кенийку Мерси Чероно (8.28,95 мин).