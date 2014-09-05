Президент Федерации биатлона Украины Брынзак проиграл выборы на должность вице-президента IBU

Об этом сообщается в официальном релизе IBU.

Пост первого вице-президента IBU по истечению срока полномочий покинул Сергей Кущенко (Россия). Его место занял другой россиянин — Виктор Майгуров. За его кандидатуру свои голоса отдали 27 делегатов. На пост также претендовали швед Олле Даллин (17 голосов), президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак (2 голоса) и белорус Сергей Булыгин (0).

Также состоялось голосование по выборам Президента IBU. Абсолютным большинством голосов (33 из 50) делегаты Конгресса переизбрали норвежца Андерса Бессеберга на этот пост на период 2014-2018 гг.