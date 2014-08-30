"Динамо" выиграло у "Черноморца" в центральном матче тура УПЛ

Судьба матча решилась в середине первого тайма.

Киевляне уже в начале игры захватили территориальное и игровое преимущество. И на 20-й минуте перевес был воплощен в гол. Домагой Вида сделал передачу на Андрея Ярмоленко, и тот редким по красоте ударом закрутил мяч в дальний верхний угол ворот - 1:0.

В дальнейшем обе команды имели неоднократные голевые шансы, но, до поры, до времени, воспользоваться ими не смогли. А в концовке, на 85-й минуте игры, Ярмоленко сумел сделать дубль. Новичок команды Лукаш Теодорчик слева прострелил вдоль ворот, вратарь одесситов Дмитрий Безотосный не смог отбить мяч, и Ярмоленко отправил мяч в пустые ворота.

Напомним, что ранее в этом туре донецкий "Шахтер" обыграл мариупольский "Ильичевец" со счетом 3:0, а донецкий "Олимпик" переиграл "Говерлу" из Ужгорода - 1:0.

Таким образом, в турнирной таблице лидирует"Шахтер", у которого 15 очков. В свою очередь, у "Динамо" - 13 баллов. Столичная команда на очко опережает днепропетровский "Днепр", который имеет игру в запасе.

Как сообщал УНИАН, 5-й тур УПЛ продлится до воскресенья.