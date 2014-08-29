"Динамо" и "Металлист" оказались в первой корзине при жеребьевке Лиги Европы

Об этом сообщает официальный сайт организации.

По итогам матчей раунда плей-офф квалификации, состоявшихся в четверг, определен окончательный состав участников группового раунда и их «посев» по корзинам.

Таким образом, в первой корзине будут представлены: «Севилья» (Испания), «Интер» (Милан, Италия), «Тоттенхэм» (Лондон, Англия), ПСВ (Эйндховен, Нидерланды), «Наполи» (Неаполь, Италия), «Динамо» (Киев, Украина), «Вильярреал» (Испания), «Фиорентина» (Флоренция, Италия), «Зальцбург» (Австрия), «Металлист» (Харьков, Украина), «Лилль» (Франция) и «Копенгаген» (Дания).

В свою очередь, "Днепр" при жеребьевке попал во вторую корзину.

Жеребьевка определит 12 групп, в каждую из которых попадет по одной команде из четырех корзин. Команды из одной национальной ассоциации не могут попасть в одну группу. Также специальным решением УЕФА в одну группу не могут попасть команды Украины и России.

Жеребьевка состоится в пятницу в 14.00 по киевскому времени.