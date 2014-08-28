"Шахтер" узнал соперников в группе Лиги чемпионов

По результатам жребия донецкий "Шахтер" сыграет в группе Н с португальским "Порту", испанским клубом "Атлетик" и белорусским БАТЭ, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В жеребьевке приняли участие 22 клуба, получивших прямой пропуск в групповую стадию, и 10 команд, заработавших это право в раунде плей-офф. 32 клуба были разбиты на четыре корзины посева в зависимости от их положения в клубном рейтинге УЕФА. В каждой группе оказалось по одному представителю каждой корзины. Клубы из одной национальной ассоциации были разведены по разным квартетам. Также специальным решением УЕФА были разведены по разным группам клубы России и Украины.

В результате жеребьевки были сформированы 8 групп по 4 команды. Команды проведут групповые турниры в 6 туров (по две игры с каждым из соперников по группе - дома и в гостях). "Шахтер" был посеян во второй по силе корзине.

Основной турнир Лиги чемпионов стартует 16 сентября.