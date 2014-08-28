Президент УЕФА Платини не будет баллотироваться на пост руководителя ФИФА

Таким образом, Платини положил конец слухам о возможном выдвижении на пост президента ФИФА в следующем году, сообщается в релдизе УЕФА.

В четверг на выступлении в Монако, куда он прибыл, чтобы дать старт новому клубному сезону в европейском футболе, Платини отметил: "Я решил следовать зову своего сердца. Я выбрал футбол. Я выбрал страсть".

Он сообщил об этом решении президентам и генеральным секретарям 54 национальных ассоциаций на встрече перед своим выступлением. "Я хочу завершить то, что начал", - сказал Платини, подразумевая заметный прогресс европейского футбола с тех пор, как он стал у руля УЕФА в 2007 году, а также различные проекты, которые реализуются сегодня и запланированы на будущее.

"Как вы видите, в УЕФА мы работаем над очень важными проектами, - отметил он. - Я по-прежнему хочу увидеть, как они реализуются на деле, прежде чем однажды решу заняться чем-то другим. Пока еще не время, мой час еще не пробил. Пока - нет. Я хочу завершить то, что начал. Как в те времена, когда я был футболистом. Я всегда отрабатывал контракт до конца, чтобы соблюдать все возложенные на меня обязательства. Хочу дождаться окончания контракта и с УЕФА. И если ассоциации тоже этого хотят, а исходя из увиденного мною утром, они хотят этого искренне, я буду продолжать работу. До окончания моего контракта еще несколько лет".

Платини признался, что на принятие решения ему потребовалось время. "Я долго и упорно размышлял, но за три месяца мне так и не удалось убедить себя в том, что я должен участвовать в выборах президента ФИФА, - сказал он. - Все именно так, как оно есть. Я решил следовать зову своего сердца. Я выбрал футбол. Я выбрал страсть".

Президент УЕФА подчеркнул, что не испытывает сомнений или сожалений относительно решения. "Я принял его спокойно и с уверенностью в своей правоте, потому что это был естественный, очевидный выбор, - поделился он. - Сейчас я как никогда полон желания дальше развивать европейский футбол и энергично отстаивать интересы европейского футбола и европейских ассоциаций на мировой арене. Будь то количество европейских команд на чемпионате мира, защита суверенитета европейских ассоциаций, календарь международных матчей или солидарные выплаты - европейский футбол знает и может быть уверен, что я всегда буду на передовой по всем этим вопросам".

Мишеель Платинии был избран президентом УЕФА 26 января 2007 года.

В бытность футболистом Платини стал в составе сборной Франции чемпионом Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» (лучшему игроку Европы) три года подряд (1983, 1984 и 1985). По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) входит в десятку лучших футболистов XX века.