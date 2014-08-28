Пловчиха Зевина завоевала серебро и бронзу на I этапе Кубка мира по плаванию
13:32, 28 августа 2014Спорт
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В Дохе (Катар) стартовал I этап Кубка мира по плаванию, где украинка Дарина Зевина завоевала две медали.
Дарина Зевина завоевала две медали на первом этапе Кубка мира / swimdream.org
Зевина завоевала серебро и бронзу в плавании на спине, сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.
На 200-метровке с результатом 2 минуты 04.56 сек. украинка финишировала второй после венгерки Катинки Хоссу (2.01,60). Тройку призеров замкнула Каролина Колорадо из Колумбии (2.06,75).
На дистанции 50 м Зевина была третьей (26,66). Победу вновь праздновала Катинка Хоссу (26,18), опередившая польку Александру Урбанчук (26,44).
Первый этап Кубка мира по плаванию в Дохе проходит 27-28 августа.
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