Пловчиха Зевина завоевала серебро и бронзу на I этапе Кубка мира по плаванию

Зевина завоевала серебро и бронзу в плавании на спине, сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

На 200-метровке с результатом 2 минуты 04.56 сек. украинка финишировала второй после венгерки Катинки Хоссу (2.01,60). Тройку призеров замкнула Каролина Колорадо из Колумбии (2.06,75).

На дистанции 50 м Зевина была третьей (26,66). Победу вновь праздновала Катинка Хоссу (26,18), опередившая польку Александру Урбанчук (26,44).

Первый этап Кубка мира по плаванию в Дохе проходит 27-28 августа.