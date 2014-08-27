Кличко проведет бой с Пулевым 15 ноября
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко проведет титульный бой с болгарином Кубратом Пулевым 15 ноября.
Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter Владимира Кличко.
Бой состоится в Гамбурге.
"Анонсирую свой бой с Пулевым на 15 ноября в Гамбурге. Благодарю всех своих поклонников за поддержку.", - написано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 25 августа стало известно, что Владимир Кличко отменил свой бой с болгарином Кубратом Пулевым, который должен был состояться 6 сентября в немецком Гамбурге. Как оказалось позже, бой был отменен из-за травмы сухожилия левой руки, полученной во время тренировки в лагере украинского спортсмена в австрийском Гоинге.
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