Кличко проведет бой с Пулевым 15 ноября

Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter Владимира Кличко.

Бой состоится в Гамбурге.

"Анонсирую свой бой с Пулевым на 15 ноября в Гамбурге. Благодарю всех своих поклонников за поддержку.", - написано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 августа стало известно, что Владимир Кличко отменил свой бой с болгарином Кубратом Пулевым, который должен был состояться 6 сентября в немецком Гамбурге. Как оказалось позже, бой был отменен из-за травмы сухожилия левой руки, полученной во время тренировки в лагере украинского спортсмена в австрийском Гоинге.

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