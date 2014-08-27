Матч футбольной Премьер-лиги "Шахтер" - "Ильичевец" состоится в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Перенос игры из Львова, где в последнее время свои домашние матчи проводит "Шахтер" объясняется сразу несколькими факторами.

Так, по сообщению пресс-службы, свои домашние поединки на "Арене Львов", которая временно является домашним стадионом "Шахтера", также будут проводить местные "Карпаты", которые вынуждены по ряду причин временно покинуть другую львовскую арену "Украина". Следовательно, нагрузка на газон ощутимо увеличится. Более того, сейчас во Львове по прогнозам синоптиков установится дождливая погода, что еще более усложнит работу с травяным покрытием.

Следует учитывать и важный момент подготовки к играм Лиги чемпионов, которые предстоят "Шахтеру" совсем скоро. Качественный газон будет крайне необходим именно в этих играх.

Учитывая данные обстоятельства, принято решение перенести матч "Шахтер" – "Ильичевец" на столичный стадион им. Банникова.

Игра начнется в 19.00.