Украинец Ткаченко завоевал бронзу Игр в Нанкине в прыжках в воду

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинско-американский дуэт за свои прыжки получил от судей сумму баллов 354,00, отстав от победителей на 25,50 балла.

Это был последний вид программы Игр, в котором принимали участие украинские спортсмены.

Таким образом, украинцы финишируют на Юношеской Олимпиаде с 29 медалями (9 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых).

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

Спортивная программа завершается 27 августа. Завтра состоится Церемония закрытия Игр.