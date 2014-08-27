Украинец Ткаченко завоевал бронзу Игр в Нанкине в прыжках в воду

13:44, 27 августа 2014
Спорт
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Украинец Филипп Ткаченко в паре с представительницей США Грацией Лэйдон Махони завоевал бронзовую награду в командных соревнованиях по прыжкам в воду на ЮОИ-2014.

Пилип Ткаченко завоював останню медаль для збірної України в Нанкіні / noc-ukr.org

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинско-американский дуэт за свои прыжки получил от судей сумму баллов 354,00, отстав от победителей на 25,50 балла.

Это был последний вид программы Игр, в котором принимали участие украинские спортсмены.

Таким образом, украинцы финишируют на Юношеской Олимпиаде с 29 медалями (9 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых).

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

Спортивная программа завершается 27 августа. Завтра состоится Церемония закрытия Игр.

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