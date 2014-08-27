Украинец Ткаченко завоевал бронзу Игр в Нанкине в прыжках в воду
13:44, 27 августа 2014Спорт
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Украинец Филипп Ткаченко в паре с представительницей США Грацией Лэйдон Махони завоевал бронзовую награду в командных соревнованиях по прыжкам в воду на ЮОИ-2014.
Филипп Ткаченко завоевал последнюю медаль для сборной Украины в Нанкине / noc-ukr.org
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Украинско-американский дуэт за свои прыжки получил от судей сумму баллов 354,00, отстав от победителей на 25,50 балла.
Это был последний вид программы Игр, в котором принимали участие украинские спортсмены.
Таким образом, украинцы финишируют на Юношеской Олимпиаде с 29 медалями (9 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых).
Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.
Спортивная программа завершается 27 августа. Завтра состоится Церемония закрытия Игр.
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