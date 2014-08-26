Сборная Украины вместо Парагвая сыграет товарищеский матч с командой Молдовы

Спарринг состоится 3 сентября на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве в 20:00, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Украинская сборная проведет товарищескую встречу со сборной Молдовы вместо запланированного контрольного поединка с командой Парагвая, которая в последний момент отказалась проводить матч на территории Украины. Федерация футбола Парагвая выразила обеспокоенность ситуацией в нашей стране, в результате чего было предложено провести игру на нейтральной территории.

Отметим, что сборная Парагвая может стать спарринг-партнером украинской команды в матче, который запланировано провести 18 ноября.

Болельщики, которые уже приобрели билеты на товарищеский матч Украина - Парагвай, смогут воспользоваться ими для просмотра игры между сборными Украины и Молдовы.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что Ассоциация футбола Парагвая отказалась от проведения матча национальных сборных команд Украины и Парагвая в Киеве и предлагала Федерации футбола Украины провести игру в этот же день на нейтральном поле в Австрии.