Тренер сборной Украины по баскетболу Фрателло огласил окончательный состав на ЧМ

В соответствии с регламентом соревнований, в заявке значатся имена 12 игроков, сообщает пресс-служба БК "Черкаські мавпи".

Полностью состав сборной Украины выглядит так: защитники - Юджин Джетер (Шаньдунь, Китай), Александр Мишула (Днепр), Сергей Гладырь (Нанси, Франция), Дмитрий Забирченко (Будівельник), Александр Липовый (без клуба), Святослав Михайлюк (Канзас, NCAA); форварды - Максим Корниенко (Химик), Игорь Зайцев (без клуба), Максим Пустозвонов (Будівельник); центровые - Вячеслав Кравцов (без клуба), Кирилл Натяжко (Лиетувос Ритас, Литва), Артем Пустовой (Химик).

По сравнению с Евробаскетом-2013 в составе сборной Украины, которая поедет на чемпионат мира, есть лишь одно изменение. Вместо Дмитрия Глебова в заявку попал 17-летний Святослав Михайлюк.

Михайлюк должен стать самым молодым игроком этого чемпионата мира. Более того, воспитанник «Черкаських Мавп» может побить рекорд легендарного литовца Арвидаса Сабониса и стать самым молодым игроком за всю историю проведения мировых первенств. Литовский бигмен дебютировал на чемпионате Мира в Колумбии (1982-го года) в составе сборной СССР также в 17-летнем возрасте. Но, на момент первого матча Сабонису было семнадцать лет и четыре месяца. Михайлюку же на сегодня семнадцать лет и неполные три месяца. Среди самых молодых звезд мирового баскетбола следует отметить и дебют испанца Рики Рубио на Олимпиаде 2008-го. Тогда свою серебряную награду игрок получил в возрасте 18 лет.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в Испании будет проходить с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютирует на этом турнире, благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013, когда команда заняла 6-е место.