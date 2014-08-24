Валентина Семеренко завоевала серебро летнего Чемпионата мира по биатлону

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка допустила три промаха на огневых рубежах, но высокая скорость прохождения дистанции позволила ей обогнать большинство соперниц, уступив лишь словенке Тейе Грогорин.

Победительница гонки Грегорин преодолела дистанцию за 29 минут 07.8 секунды. Семеренко отстала от нее на 21,6 секунды.

Третье место досталось китаянке Тан Цзялинь. Она допустила два промаха и отстала от победительницы 47.3 сек.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в юниорской мужской гонке преследования второе место занял Артем Тищенко, завоевавший серебряную медаль.

Таким образом, на счету сборной Украины теперь четыре награды - три серебра и бронза.

Чемпионат мира в Тюмени (Россия) проходит с 21 по 24 августа.