Сборная Украины по баскетболу уступила Испании в последнем контрольном матче перед ЧМ

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Завершающий из десяти спаррингов наша команда проводила против бронзового призера прошлогоднего Евробаскета. За несколько стартовых минут хозяева площадке в Барселоне оторвались в счете на 8 очков, но, благодаря удачным действиям Вячеслава Кравцова под корзиной соперников, наша сборная сократила отставание. В итоге первая четверть завершилась со счетом 19:14 в пользу Испании.

Вторая десятиминутка началась с точного 3-очкового броска Игоря Зайцева. Затем Александр Мишула забросил два штрафных и отдал результативную передачу на Кирилла Натяжко, который сравнял счет - 21:21. А через несколько секунд Сергей Гладырь броском из-за дуги вывел Украину вперед - 21:24. Интересно, что в эти 6 минут матча в составе нашей команды очки набирали двое игроков - Натяжко (8 очков) и Гладырь (7 очков), которые завоевали для Украины 8 очков преимущества. Однако, Наварро и компания до завершения четверти сократили перевес до минимума - 33:34.

Третья четверть прошла в более-менее равной борьбе, а судьба матча решилась в концовке матча, где благодаря точным броскам Родригеса и Ибаки хозяева впервые в матче сделали преимущество двузначным - 65:54. В течение последних минут матча испанская команда сумела сохранить свое преимущество.

Как сообщал УНИАН, во время французско-испанского турне сборная Украины победила чемпиона Европы - сборную Франции, вице-чемпиона Азии - Филиппины и чемпиона Америки - мексиканцев.

Чемпионат мира в Испании будет проходить с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютирует на этом турнире, благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013, где когда команда заняла 6-е место.