Обнародован состав юношеской сборной Украины на турнир в Польше

Для подготовки к турниру тренер команды Владимир Циткин вызвал 18 футболистов, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Наибольшее представительство среди клубов, которые делегировали своих игроков в национальную команду, имеют киевское «Динамо», владимиро-волынский «BRW-ВІК», днепропетровский «Днепр» и запорожский «Металлург» - по 3 футболиста.

Состав команды выглядят следующим образом: вратари - Юрий Гаврусевич («БРВ-ВИК», Владимир-Волынский), Вадим Шевчук («Металлург», Запорожье); защитники - Иван Гергель, Эдуард Матвеенко (оба - «Шахтер», Донецк), Руслан Кошелев («Днепр», Днепропетровск), Никита Величенко («Металлург», Запорожье), Дмитрий Бондарь («БРВ-ВИК», Владимир-Волынский), Юрий Завинский («Карпаты», Львов); полузащитники - Сергей Косовский, Ренат Мочуляк (оба - «Динамо», Киев), Виталий Никитин («Карпаты», Львов), Виктор Симчо (СДЮШОР, Ужгород), Олег Кожушко («Днепр», Днепропетровск), Иван Калюжный («Металлист», Харьков), Иван Антонюк («БРВ-ВИК», Владимир-Волынский); нападающие - Даниил Лисовой («Динамо», Киев), Джаба Фхакадзе («Днепр», Днепропетровск), Ахмед Алибеков («Металлург», Запорожье).

Юношеская сборная Украины попала в группу «B» международного турнира Syrenka Cup-2014», который продлится с 26 по 29 августа в Польше. Соперниками «сине-желтых» будут команды Швеции, Северной Ирландии и Бельгии.

26 августа сборная Швеции встретится с командой Северной Ирландии, а украинцы проведут матч со сверстниками из Бельгии. На следующий день победители этих пар сыграют друг с другом. А 29 августа состоятся финальные матчи, где будут разыграны первое, третье, пятое и седьмое места на турнире.