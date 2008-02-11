Сестры Бондаренко выиграли Gaz de France

Украинские теннисистки Елена и Екатерина БОНДАРЕНКО стали победительницами турнира WTA второй категории 16 eme Open Gaz de France в Парном разряде с призовым фондом 600 тыс. долларов США.

Об этом сообщается на сайте харьковского теннисного Клуба «Тетра».

В финале украинские теннисистки уверенно одержали победу над чешский парой ХРДИНОВА/УГЛИРОВА: 6-1 6-4.

Это второй титул WTA, который сестры выиграли вместе. Первым был Открыты чемпионат Австралии. Кроме того, в активе Елены БОНДАРЕНКО выигранный вместе с белорусской теннисисткой Анастасией ЯКИМОВОЙ турнир WTA в Стамбуле (2006).

Размер вознаграждения сестер БОНДАРЕНКО на турнире в Париже составляет 30 тыс. долларов. По данным из других источников - 48 тыс.

Уже известно, что следующими соревнованиями, в которых примут участие Елена и Екатерина, будет турнир в Антверпене с призовым фондом 600 тыс. долларов.