Пловец Романчук завоевал вторую личную медаль в Нанкине и шестую для страны
14:19, 21 августа 2014Спорт
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Автор первой награды в копилке украинской сборной на II Юношеских Олимпийских играх Михаил Романчук завоевал еще одну медаль - серебряную.
Михаил Романчук выиграл уже две медали в Нанкине / usf.org.ua
Пловец, который в первый день соревнований триумфально победил на дистанции 400 м. вольным стилем, сегодня финишировал вторым на дистанции 800 м., сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
От медали высшей пробы Михаила отделили 2 секунды. «Серебряный» результат украинца - 7:56.34. «Золото» на счету представителя Египта Акрама Ахмеда (7:54.29), «бронза» в активе Хенрика Кристиансена из Норвегии (7:57.07).
Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.
На данный момент у сборной Украины по два золота, серебра и бронзы.
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