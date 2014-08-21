Пловец Романчук завоевал вторую личную медаль в Нанкине и шестую для страны

Пловец, который в первый день соревнований триумфально победил на дистанции 400 м. вольным стилем, сегодня финишировал вторым на дистанции 800 м., сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

От медали высшей пробы Михаила отделили 2 секунды. «Серебряный» результат украинца - 7:56.34. «Золото» на счету представителя Египта Акрама Ахмеда (7:54.29), «бронза» в активе Хенрика Кристиансена из Норвегии (7:57.07).

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

На данный момент у сборной Украины по два золота, серебра и бронзы.