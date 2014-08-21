Тренер Кличко считает, что Пулев лучше Поветкина

"Думаю, что бой Кличко-Пулев получится интереснее поединка с Поветкиным", - сообщил Башир корреспонденту Sportbox.ru.

"Этот поединок ожидается более зрелищным, ибо стили делают бои, а стиль Пулева лучше сочетается со стилем Кличко. Пулев лучше владеет мастерством бокса, чем Поветкин, который, в большей степени, делает ставку на силу и мощь, идет вперед и вяжется в рубку. У Пулева более стратегическое мышление, за счет которого он старается добиться желаемого результата", - добавил Башир.

На вопрос, насколько важной в этом бою может стать скорость Пулева тренера ответил: "У Пулева хорошая скорость, он мне нравится как боксер: у него хорошая техника и неплохой джеб. Но самое главное, что он верит в себя намного больше, чем многие другие бывшие оппоненты Владимира".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 6-го сентября в немецком Гамбурге.

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