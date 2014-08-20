"Днепр" выиграл у "Хайдука" в первом матче плей-офф Лиги Европы

Судьба игры решилась в концовке второго тайма.

Первый тайм игры прошел в равной позиционной борьбе и команды скорее присматривались друг к другу, нежели создавали опасные моменты. И лишь после перерыва пошла быстрая комбинационная и результативная игра.

Счет на 47-й минуте игры открыли гости. Тино-Свен Сушич получил мяч после неудачных действий защитника "Днепра" Дугласа с линии вратарской точно ударил по воротам. Впрочем, прошло всего 3 минуты и Никола Калинич сравнял результат. После навеса Гамы с левого фланга Федецкий и Селезнев не дотянулись до мяч, но дезориентировали вратаря соперника и тот не сумел поймать мяч. Набежавший Калинич в касание пробил по воротам своего хорватского однофамильца - 1:1.

Судьба матча решилась на 88-й минуте, когда очень важный гол с точки зрения двухматчевого противостояния забил Евгений Шахов. Матос навесил с правого фланга и выскочивший из-за спин защитников Шахов головой с линии вратарской пробил под вратарем - 2:1.

Таким образом, днепрпоетровцы выиграли первую из двух игр плей-офф.

Судьба путевки в основной турнир Лиги Европы решится в ответном матче в Сплите. который состоится 28 августа.