Сборная Украины завоевала четвертую медаль на Играх в Нанкине

В финальном заплыве на 100 метров брассом с результатом 1 минута 08.16 секунды двукратная призерка чемпионатов Европы среди юниоров финишировала третьей, обновив свой личный рекорд, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Первую и вторую ступеньки на пьедестале заняли представительницы Литвы (Рута Мелюте) и Китая (Юн Хе) соответственно.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

На данный момент в сборной Украины четыре награды - два золота, серебро и бронза.