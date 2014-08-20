Сборная Украины завоевала четвертую медаль на Играх в Нанкине
14:04, 20 августа 2014Спорт
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Украинская пловчиха Анастасия Малявина принесла четвертую медаль в копилку нашей сборной на Юношеских играх в Нанкине.
noc-ukr.org
В финальном заплыве на 100 метров брассом с результатом 1 минута 08.16 секунды двукратная призерка чемпионатов Европы среди юниоров финишировала третьей, обновив свой личный рекорд, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Первую и вторую ступеньки на пьедестале заняли представительницы Литвы (Рута Мелюте) и Китая (Юн Хе) соответственно.
Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.
На данный момент в сборной Украины четыре награды - два золота, серебро и бронза.
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