Два украинских теннисиста прошли во второй круг квалификации US Open

Молчанов обыграл румына Мариуса Копила – 3:6, 7:6 (2), 6:2, а Цуренко оказалась сильнее россиянки Марины Мельниковой - 7:5, 7:6 (3).

В то же время, потерь у Украины в первый день турнира оказалось больше, чем побед. Марко Кьюдинелли (Швейцария) одолел Сергея Бубку со счетом 6:2, 7:6 (3), китаянка Чжэн Сайсай оказалась сильнее Ольги Савчук – 6:4, 2:6, 6:3, Катерина Стюарт из США легко одолела Юлию Бейгельзимер (6:3, 6:1), а итальянка Джоя Барбьери была сильнее Надежды Киченок – 6:4, 0:6, 6:2.

Как сообщал УНИАН, всего в квалификационном турнире от Украины участвуют 8 спортсменок в женском разряде и 3 - в мужском. Сегодня поздно вечером в борьбу вступят Илья Марченко, Людмила Киченок, Екатерина Козлова, Марина Заневская и Анастасия Васильева.

Согласно регламенту соревнований, для попадания в основную сетку спортсменам необходимо преодолеть три круга квалификации.

Как сообщал УНИАН, заключительный турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США - в этом году пройдет в Нью-Йорке с 25 августа по 7 сентября.