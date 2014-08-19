Определились соперники украинских теннисистов в квалификации Открытого чемпионата США
В Нью-Йорке состоялась жеребьевка квалификационных соревнований Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде.
В этом турнире выступят три представителя Украины, сообщает официальный сайт US Open.
В результате жеребьевки были определены такие пары: Сергей Бубка - Марко Кьюдинелли (Швейцария), Илья Марченко - Жуан Соуза (Бразилия), Денис Молчанов - Мариус Копил (Румыния).
Квалификационные соревнования начнутся вечером 19 августа по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, ранее состоялась жеребьевка квалификации в женском одиночном разряде.
Согласно жребию, Анастасия Васильева сыграет с представительницей Лихтенштейна Стефани Вогт, Марина Заневская, получившая 21-й номер посева, будет противостоять Полине Виноградовой (Россия), Леся Цуренко - с еще одной россиянкой Мариной Мельниковой, Юлия Бейгельзимер померяется силами с американкой Катериной Стюарт, Надежда Киченок сыграет с итальянкой Гиойей Барбьери, а ее сестра Людмила - с колумбийкой Марианой Дуке-Марино, Катерина Козлова проведет матч с Мэнди Минелли из Люксембурга, а Ольга Савчук - с китаянкой Сайсай Зенг.
Согласно регламенту соревнований, для попадания в основную сетку спортсменкам необходимо преодолеть три круга квалификации.
Открытый чемпионат США в этом году пройдет в Нью-Йорке с 25 августа по 7 сентября.