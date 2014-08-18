Сборная Украины по баскетболу выиграла второй матч подряд в рамках подготовки к ЧМ

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Сборная Украины начала матч той же стартовой пятеркой, что и накануне, в игре с французами: Джетер, Гладырь, Липовый, Корниенко и Натяжко. В течение первой четверти команды играли ровно, не отрываясь в счете друг от друга. Однако, после 3-очкового Максима Пустозвонова и среднего попадания Вячеслава Кравцова наша команда завершила первую десятиминутку с преимуществом "+5" - 21:16.

Полное преимущество сборной Украины было на протяжении следующих трех четвертей матча.

Во второй четверти украинцы использовали весь арсенал атакующих действий: Кравцов, Джетер, Липовый, Гладырь, Натяжко, Корниенко забрасывали мячи на любой вкус, получив весомый задел очков, как для половины матча - 61:35.

В том же ключе игра продолжилась и после большого перерыва. Точку в третьей четверти поставил Святослав Михайлюк с линии штрафных - 83:48. Пять подряд очков Забирченко в начале четвертой десятиминутки принесли Украине преимущество "+40" - 91:51. Затем дальними бросками отличились Зайцев и дважды подряд Михайлюк, который зажег на табло «сотню» - 100:58. Итоговый счет матча 114:64.

Напомним, что накануне украинцы также обыграли действующих чемпионов Европы французов.

Таким образом, сборная Украины выиграла два матча из трех на турнире во Франции.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины готовится к дебютному в своей истории Чемпионату мира. На мировое первенство команда попала благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где заняла итоговое 6-е место.

Чемпионат мира-2014 по баскетболу пройдет в Испании с 30 августа по 14 сентября.