"Металлист" обыграл "Говерлу" в матче УПЛ

В Харькове завершился матч 4-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Металлист" принимал ужгородскую "Говерлу" и выиграл со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Игра в Харькове проходила с большим игровым и территориальным преимуществом хозяев поля. Но, на протяжении большей части игрового времени "Говерла", благодаря цепкой защите, могла удерживать равновесие в счете.

Впрочем, на 70-й минуте харьковчанам удалось провести результативную атаку. Многоходовая комбинация завершилась передачей Вильягры, и Владимир Гоменюк ударом головой эффектно забил мяч в ворота.

Таким образом, "Металлист" набрал 6 очков и поднялся с 8-го на 5-е место в турнирной таблице.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом туре "Шахтер" обыграл другую донецкую команду "Олимпик" - 5:0, днепропетровский "Днепр" одолел запорожский "Металлург" - 1:0, полтавская "Ворскла" дома обыграла донецкий "Металлург" со счетом 2:1, а одесский "Черноморец" и луганская "Заря" сыграли вничью, 0:0.

Тур завершится в воскресенье.