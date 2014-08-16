Сборная Украины по синхронному плаванию выиграла серебро чемпионата Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда в составе Анна Волошина, Лолита Ананасова, Александра Сабада, Екатерина Садурская, Елена Гречихина, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Ольга Кондрашова получила за свою программу от судей 94,0667 балла.

Чемпионом Европы в этом виде программы стала сборная России - 96,8333 балла, у замкнувшей тройку призеров сборной Испании - 92.4667.

Таким образом, сборная Украины завоевала вторую медаль на этом турнире. Ранее сегодня серебро в соревнованиях дуэтов выиграли Анна Волошина и Лолита Ананасова.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа.

Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию. Открыли европейский турнир представительницы синхронного плавания и пловцы на открытой воде, которые соревнуются с 13 по 17 августа. Плавательные соревнования в бассейне и турнир по прыжкам в воду будет проходить 18-24 августа.