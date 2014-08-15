Американский боксер Тарвер хочет победить тренера Кличко-младшего, чтобы заработать бой с украинцем
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе 45-летний американец Антонио Тарвер проведет бой против наставника чемпиона мира по трем версиям украинца Владимира Кличко американца Джонатона Бэнкса, чтобы заработать чемпионский бой с самим Владимиром.
Об этом сообщает klitschko-brothers.com со ссылкой на sportbox.ru.
В частности, Тарвер отметил: "Хочу победить кого-то вроде Бэнкса, чтобы заполучить чемпионский бой. А еще очень рад вернуться в ринг в том же шоу, в котором дебютирует мой сын".
Бэнкс, в свою очередь, относится к оппоненту с огромным уважением: "Антонио — коварный и прыткий ветеран. Он несомненно заслуживает уважения за достижения в нашем спорте. Однако его время прошло, и я напомню ему об этом".
Напомним, что бой Тарвер-Бэнкс запланирован на 29 сентября.
Так же стоит отметить, что Бэнкс будет готовиться к своему поединку в лагере своего подопечного Владимира Кличко, который, в свою очередь, сразится 6 сентября в Гамбурге против обязательного претендента по версии IBF болгарина Кубрата Пулева.
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