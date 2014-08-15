Американский боксер Тарвер хочет победить тренера Кличко-младшего, чтобы заработать бой с украинцем

Об этом сообщает klitschko-brothers.com со ссылкой на sportbox.ru.

В частности, Тарвер отметил: "Хочу победить кого-то вроде Бэнкса, чтобы заполучить чемпионский бой. А еще очень рад вернуться в ринг в том же шоу, в котором дебютирует мой сын".

Бэнкс, в свою очередь, относится к оппоненту с огромным уважением: "Антонио — коварный и прыткий ветеран. Он несомненно заслуживает уважения за достижения в нашем спорте. Однако его время прошло, и я напомню ему об этом".

Напомним, что бой Тарвер-Бэнкс запланирован на 29 сентября.

Так же стоит отметить, что Бэнкс будет готовиться к своему поединку в лагере своего подопечного Владимира Кличко, который, в свою очередь, сразится 6 сентября в Гамбурге против обязательного претендента по версии IBF болгарина Кубрата Пулева.

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