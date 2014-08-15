Два украинца попали в шестерку лучших марафона в спортивной ходьбе на ЧЕ

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Иван Банзерук финишировал 5-м, установив личный рекорд - 3 часа 44 минуты 49 секунд (отставание от победителя - 12 минут 16 секунд), а Игорь Главан финишировал спустя 19 секунд после товарища команды.

Еще один украинец - Алексей Казанин - финишировал 12-м - 3 часа 49 минут ровно.

Победу в марафоне праздновал франзцу Йохан Диниз, установивший новый мировой рекорд - 3 часа 23 минуты 33 секунды. Вторым финишировал словенец Матей Тох, третьим и четвертым были россияне - Иван Носков и Михаил Рыжов.

После этого вида программы сборная Франции вышла на первое место в общекомандном зачете - 4 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. В тройку лучших входят также Великобритания (4-2-2) и Россия (3-2-6). У сборной Украины 1 серебро Людмилы Оляновской в женской спортивной ходьбе на 20 км и 11-е место в общем зачете.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по легкой атлетике проходит с 12 по 17 августа в Цюрихе (Швейцария).