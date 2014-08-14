Сборная Украины по пляжному футболу проиграла стартовый матч Суперфинала Евролиги

Украинцы проиграли команде Испании со счетом 6:8, сообщает официальный сайт соревнований.

Исход матча был предрешен во второй 12-минуте, которую украинцы проиграли со счетом 1:5.

В первом периоде украинцы более-менее на равных противостояли сопернику, проиграв с разницей в два мяча - 0:2. Но, после небольшого перерыва команда Сергея Кучеренко "посыпалась" и пропустила пять голов, ответив одним.

Симметрично ответить хозяевам поля украинцы сумели лишь в заключительной третьей 12-минутке, выиграв ее со счетом 5:1. Тем не менее, этого не хватило даже для ничьей по итогам матча - 6:8.

Хет-трик в этой игре оформил лидер сборной Игорь Борсук, по одному голу забили Олег Зборовский, Александр Корнийчук и Дмитрий Войтенко.

В другом матче группы А сегодня сборная Швейцарии одолела команду Германии со счетом 7:0.

Как сообщал УНИАН, Суперфинал Евролиги проходит в Торредембарре (Испания) с 14 по 17 августа.