Мужская сборная Украины по шахматам осталась без медалей Олимпиады

Матч Украина - Венгрия завершился вничью - 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Все четыре партии завершились вничью: Руслан Пономарев - Петер Леко, Павел Эльянов - Ксаба Балош, Антон Коробов - Золтан Алмази и Александр Моисеенко - Ричард Рэппорт.

Таким образом, украинцы набрали 16 очков и на очко отстали от призеров.

Любопытно, что по 17 баллов набрали сразу четыре команды - Венгрии, Индии, России и Азербайджана. Но, по дополнительным показателям, серебро и бронзу завоевали, соответственно, венгерские и индийские гроссмейстеры. Россия и Азербайджан заняли 4-е и 5-е место. Победителем Олимпиады стала сборная Китая - 19 баллов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня завершился турнир женских национальных сборных, где команда Украины стала бронзовым призером.

41-я Всемирная шахматная Олимпиада проходила в норвежском Тромсе с 1 по 14 августа.