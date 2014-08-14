Мужская сборная Украины по шахматам осталась без медалей Олимпиады
Мужская сборная Украины по шахматам не смогла обыграть команду Венгрии в матче последнего тура Олимпиады и не попала в тройку призеров, заняв в итоговой турнирной таблице лишь 6-е место.
Матч Украина - Венгрия завершился вничью - 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Все четыре партии завершились вничью: Руслан Пономарев - Петер Леко, Павел Эльянов - Ксаба Балош, Антон Коробов - Золтан Алмази и Александр Моисеенко - Ричард Рэппорт.
Таким образом, украинцы набрали 16 очков и на очко отстали от призеров.
Любопытно, что по 17 баллов набрали сразу четыре команды - Венгрии, Индии, России и Азербайджана. Но, по дополнительным показателям, серебро и бронзу завоевали, соответственно, венгерские и индийские гроссмейстеры. Россия и Азербайджан заняли 4-е и 5-е место. Победителем Олимпиады стала сборная Китая - 19 баллов.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня завершился турнир женских национальных сборных, где команда Украины стала бронзовым призером.
41-я Всемирная шахматная Олимпиада проходила в норвежском Тромсе с 1 по 14 августа.