Имущество ФК "Металлист" арестовано

Об этом говорится решении суда от 15 июля, обнародованном в госреестре судебных решений, сообщает Лига.Бизнес.

Арест был наложен по иску ООО Интертрансгрупп (Киев), которое пытается взыскать 1,2 млрд долга с «Брокбизнесбанка», который принадлежал Сергею Курченко, а сейчас находится на стадии ликвидации. В материалах дела говорится, что Интертрансгрупп выкупила право требования долга у Брокбизнесбанка у другой структуры, название которой не указывается.

Также суд запретил отчуждать имущество и акции ФК «Металлист».