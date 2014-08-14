Имущество ФК "Металлист" арестовано
14:55, 14 августа 2014Спорт
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Хозяйственный суд Киева арестовал средства и имущество ООО «Восточно-европейская энергетическая компания» (ВЕТЭК), принадлежащего владельцу харьковского «Металлиста» Сергею Курченко, а также наложил арест на акции самого футбольного клуба, стадион «Металлист» и футбольную базу команды в Харьковской области.
Имущество "Металлиста" арестовано / metalist.ua
Об этом говорится решении суда от 15 июля, обнародованном в госреестре судебных решений, сообщает Лига.Бизнес.
Арест был наложен по иску ООО Интертрансгрупп (Киев), которое пытается взыскать 1,2 млрд долга с «Брокбизнесбанка», который принадлежал Сергею Курченко, а сейчас находится на стадии ликвидации. В материалах дела говорится, что Интертрансгрупп выкупила право требования долга у Брокбизнесбанка у другой структуры, название которой не указывается.
Также суд запретил отчуждать имущество и акции ФК «Металлист».
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