Сборная Украины сохранила 22-е место в рейтинге ФИФА

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

У украинской сборной на данный момент 901 очко и она на 2 балла опережает находящуюся на 23-м месте сборную России (899). На пути в 20-ку сильнейших команд мира Украину опережают сборные Англии (915) и Эквадора (907).

В топ-10 мирового рейтинга произошло лишь одно изменение. Сборная Испании догнала команду Бразилии по очкам и теперь обе команды делят 7-е место, опережая Швейцарию и Францию.

Возглавляет рейтинг сильнейших команд новоиспеченный чемпион мира сборная Германии, следом за которой идут команды Аргентины, Нидерландов, Колумбии, Бельгии и Уругвая.

Следующая версия рейтинга ФИФА будет обнародована 18 сентября, когда, в частности, уже состоятся стартовые матчи отборочного цикла Евро-2016.