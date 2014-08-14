Сборная Украины сохранила 22-е место в рейтинге ФИФА

14:08, 14 августа 2014
Спорт
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Национальная сборная Украины по футболу сохранила 22-е место в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Сборная Украины осталась на 22-м месте в рейтинге / ffu.org.ua

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

У украинской сборной на данный момент 901 очко и она на 2 балла опережает находящуюся на 23-м месте сборную России (899). На пути в 20-ку сильнейших команд мира Украину опережают сборные Англии (915) и Эквадора (907).

В топ-10 мирового рейтинга произошло лишь одно изменение. Сборная Испании догнала команду Бразилии по очкам и теперь обе команды делят 7-е место, опережая Швейцарию и Францию. 

Возглавляет рейтинг сильнейших команд новоиспеченный чемпион мира сборная Германии, следом за которой идут команды Аргентины, Нидерландов, Колумбии, Бельгии и Уругвая. 

Следующая версия рейтинга ФИФА будет обнародована 18 сентября, когда, в частности, уже состоятся стартовые матчи отборочного цикла Евро-2016.

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