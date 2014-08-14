Форвард ФК "Днепр" успешно прооперирован в Германии

В конце недели футболист вернется в Днепропетровск и приступит к реабилитации, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

Бразилец получил повреждение в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА против «Копенгагена», из-за чего был вынужден попросить замену.

О сроках восстановления футболиста и его возможном возвращении на поле пока говорить рано.