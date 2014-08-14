Форвард ФК "Днепр" успешно прооперирован в Германии
13:44, 14 августа 2014Спорт
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Сегодня утром в Германии бразильскому форварду «Днепра» Матеусу была успешно сделана операция на травмированном колене.
Матеус успешно прооперирован / sport.bigmir.net
В конце недели футболист вернется в Днепропетровск и приступит к реабилитации, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".
Бразилец получил повреждение в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА против «Копенгагена», из-за чего был вынужден попросить замену.
О сроках восстановления футболиста и его возможном возвращении на поле пока говорить рано.
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