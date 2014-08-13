Теннисистка Свитолина выиграла на турнире в Цинциннати у чемпионки Уимблдона
21:03, 13 августа 2014Спорт
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира в Цинциннати, обыграв действующую чемпионку Уимблдона-2014 чешку Петру Квитову.
Свитолина обыграла действующую чемпионку Уимблдона / sq.com.ua
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка оказалась сильнее соперницы, занимающей 4-е место в мировом рейтинге, в двух партиях - 6:2, 7:6(2).
Матч продолжался 1 час 40 минут.
Турнир в Цинциннати является одним из самых престижных в мире и подготовительным к последнему соревнованию года из серии "Большого шлема" - Открытому чемпионату США. Призовой фонд соревнований составляет $2,5 миллиона.
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