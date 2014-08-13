Теннисистка Свитолина выиграла на турнире в Цинциннати у чемпионки Уимблдона

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка оказалась сильнее соперницы, занимающей 4-е место в мировом рейтинге, в двух партиях - 6:2, 7:6(2).

Матч продолжался 1 час 40 минут.

Турнир в Цинциннати является одним из самых престижных в мире и подготовительным к последнему соревнованию года из серии "Большого шлема" - Открытому чемпионату США. Призовой фонд соревнований составляет $2,5 миллиона.